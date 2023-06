Jockey Club homenageia 90 anos do JC em cinco páreos

O Jockey Club do Rio Grande do Sul homenageou, nesta quinta-feira, 29 de junho, os 90 anos do Jornal do Comércio. De acordo com o vice-presidente do Jockey, Sérgio Sylvio Baumgarten, é justa a homenagem para destacar a trajetória do JC. “Trata-se de um jornal tradicional do Rio Grande do Sul e com uma trajetória importante. A homenagem é através de cinco páreos de nossa programação”, relatou. Baumgarten observou que, assim como a importância do Jockey Club ao longo da história do Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio também marca a sua presença no Estado.

Na programação de páreos do Jockey Club, houve o Prêmio 90 Anos do Jornal do Comércio; Prêmio Fundador Jornal do Comércio – Jenor Jarros; Prêmio Fundadora Jornal do Comércio – Zaida Jarros; Prêmio Presidente Jornal do Comércio – Delmar Jarros e Prêmio Editorialista Jornal do Comércio – Roberto Brenol Andrade.



Delmar Jarros, filho dos fundadores do Jornal do Comércio e que atuou por décadas na direção do diário, disse que a homenagem faz parte do reconhecimento do trabalho realizado ao longo destes 90 anos de atividades. “Isto aqui é o reconhecimento de todo esse tempo que nós estamos aqui na praça.” Na oportunidade, o Jockey Club fez a entrega de uma placa comemorativa para Delmar Jarros.



Para o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, integrante da quarta geração à frente do jornal, trata-se de um reconhecimento muito importante. “O Jornal do Comércio tem uma importância muito grande para o Estado, assim como o Jockey Club."



O páreo Prêmio 90 Anos do Jornal do Comércio foi ganho pelo número cavalo Olympic Linkedin, com o jóquei Leandro Gouveia, tendo como treinador, Elizar Santos e de propriedade de Alberto J.Tiellet Miorim, do Paraná.

O Prêmio Fundador – Jenor Jarros, foi ganho pelo cavalo de número sete, Power Track, com jóquei, Pedro Jesus; treinador, Luciano Arias e de propriedade do Haras Uberlândia, de Minas Gerais.

O Prêmio Fundadora – Zaida Jarros, teve como vencedor o cavalo, número seis, All Bets, com o jóquei Marcelo Souza, treinador Filipe Vieira e de propriedade Stud Luz & Paz, do Rio Grande do Sul. O Prêmio Delmar jarros, foi conquistado pelo cavalo de número seis, Jet Set, com o jóquei Claudinei Farias; treinador, Suedi Rodrigues e dos proprietários, Stud DP Gudolle e Roberto Martins, do Rio Grande do Sul.

Representantes das famílias Jarros e Andrade prestigiaram o evento na sede do Jockey Club. ANA TERRA FIRMINO/JC