Gilberto Petry defende importância do papel da indústria na vida de todos

Mauro Belo Schneider

Em seu discurso durante o almoço em celebração aos 90 anos do JC e do Dia da Indústria, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, ressaltou a importância do setor produtivo para o Estado. “O fato de estarmos aqui reunidos só foi possível porque utilizamos produtos industriais de vários segmentos: o transporte que nos trouxe; o vestuário que nos abriga e destaca; a agroindústria que nos alimenta; o setor moveleiro que nos dá conforto; a indústria eletroeletrônica que fornece o som, luzes e imagens; passando, logicamente, pela indústria gráfica que é parceira do Jornal do Comércio há nove décadas”, falou perante a plateia.Segundo ele, nesse universo compartilhado por empreendedores, consumidores e usuários, o setor industrial é que impulsiona todas as cadeias produtivas. “São 50 mil fábricas em atividade no Rio Grande do Sul, responsáveis por 800 mil empregos diretos”, mensurou.A agropecuária, conforme Petry, avança com o suporte da indústria de máquinas e implementos agrícolas, de fertilizantes e muitos outros itens. Ele citou, ainda, a evolução do comércio tradicional e pela internet através da indústria metalmecânica, da eletrônica, e da tecnologia da informação.“E tudo o que for feito na promoção da indústria, que é a catalisadora da inovação e do avanço tecnológico, repercutirá positivamente na nossa sociedade”, analisou.Petry finalizou compartilhando um sonho. “Em 2033, quando o Jornal do Comércio completará 100 anos, a manchete sonhada é esta: Crescimento recorde da indústria gaúcha nessa década.”