Cinco tendências que marcaram a Feira de Hannover em 2025; IA domina agenda

A Feira de Hannover 2025 termina somente nesta sexta-feira, 4 de abril. Mas após passar por todos os pavilhões do evento, é possível observar tendências que marcam a maior feira de tecnologia industrial do mundo neste ano. A reportagem do Jornal do Comércio destaca cinco pontos.

1.Nos pavilhões de automação, na área de robótica, no espaço das big techs e até na área voltada à transição energética. Se há um ponto comum entre todas essas variáveis da indústria, esse ponto é a presença da Inteligência Artificial. Desde os discursos na abertura da feira, passando pelos debates e expositores,, potencializado competitividade e avanços em uma velocidade impensável antes.2.Uma novidade na edição deste ano, que foi inclusive apresentada do tour prévio para a imprensa, é a apresentação de resfriadores de data centers.. Empresas como Hewlett Packard Enterprise e Rittal levaram para a feira equipamentos para evitar o superaquecimento das infraestruturas de processamento de dados.3.De 2022 a 2024, projetos de hidrogênio verde eram praticamente um mantra na Feira de Hannover. No ano passado, até o país parceiro, a Noruega, destacou essa nova forma de produzir combustível limpoNo máximo, aparecia H2 na cor verde. Mas era tecnologias voltadas à segurança da produção, compressores, células de combustível, mas nada da imagem de eólicas e slogan hidrogênio verde desta vez.4.Pelo menos é isso o que se vê nos estandes da Feira de Hannover. "Temos que fazer o que for melhor para o cliente, da maneira mais customizada possível", resume um dos mediadores do estande da francesa Schneider Eletric, ao explicar porque um dos projetos tinha também a parceria da Siemens. A multinacional alemã, por sinal, é a empresa com maior presença na feira, exibindo projetos em parceria em seu estande, bem como estampando sua logomarca em diversos outros, inclusive na big tech AWS (Amazon Web Services).5. Críticas aos EUA e defesa do livre comércioMesmo antes do tarifaço anunciado pelo governo Donald Trump,. Embora ainda não estivesse oficializada a taxação, os discursos desde a abertura da feira foram duros contra o presidente norte-americano, especialmente por parte de Alemanha e de representantes do país parceiro, o Canadá.