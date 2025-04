Com um terço da população de Porto Alegre, Hannover tem 18 linhas de trem

Guilherme Kolling, de HannoverImportante cidade do norte da Alemanha, Hannover é a capital da Baixa Saxônia. A cidade tem 535 mil habitantes (dados de 2021), pouco mais de um terço da população de Porto Alegre. Chama a atenção a infraestrutura do transporte público de passageiros. São 18 linhas entre trens de superfície e a ampla rede de metrô. Isso sem falar nos trens de longa distância, para outras cidades e países. A cidade tem ainda um aeroporto internacional, com voos para diversos países.Falha técnicaMas nem tudo é uma maravilha. Diferente de outros anos, a reportagem tem enfrentado falhas técnicas nos trens nesses dias de feira. Em quatro dias – entre sábado e terça-feira – foram quatro problemas. No sábado à noite e na segunda-feira à noite, o trem de superfície da estação central até o aeroporto não fez duas viagens previstas – a linha passa a cada meia hora. Também na segunda-feira, mas pela manhã, o trem ficou parado por 10 minutos entre duas estações, falha também registrada nesta terça, no veículo que leva até a estação da Feira de Hannover.Passe livreOs participantes da Feira de Hannover, identificados com credencial, têm passe livre nos meios de transporte na cidade durante os dias de feira, de 31 de março até 4 de abril. Vale para metrô e trens de superfície, inclusive o que leva até o aeroporto, a 11 quilômetros do Centro.Preço do cafezinhoUm café com leite em uma lancheria na estação central de trens de Hannover estava em oferta, com placa estampada na frente do estabelecimento. Preço: € 1,80. Pelo câmbio do euro turismo desta terça-feira, o equivalente a R$ 11,50.Cerveja no almoçoA cerveja é uma tradição nacional na Alemanha, cada região tem a sua cerveja típica. Mas chama a atenção a quantidade de pessoas que tomam a bebida no horário do almoço na Feira de Hannover. É servida com frequência em lancherias, restaurantes e até em estandes de empresas.