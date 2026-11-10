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CapaGuia de Pós-Graduação 2017

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 00:20

Habitação econômica avança em Porto Alegre e atrai jovens compradores

Empreendimento no bairro Sarandi, na capital gaúcha, é um dos exemplos

Empreendimento no bairro Sarandi, na capital gaúcha, é um dos exemplos

/MRV/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
O mercado de habitação econômica mantém ritmo de expansão em Porto Alegre, impulsionado pela ampliação das condições de financiamento e pelas mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida. Na construtora MRV, o movimento se refletiu em um crescimento de 40% nas vendas no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2026, na comparação com igual período do ano anterior. A Capital respondeu por aproximadamente 80% do volume comercializado no Estado.

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