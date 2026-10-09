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CapaGuia de Pós-Graduação 2017Investimento

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Risco bem mapeado ajuda a empresa a negociar

Gesner Oliveira é professor, pesquisador e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais

Gesner Oliveira é professor, pesquisador e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais

/MARCELO G. RIBEIRO/arquivo/JC
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Jornal do Comércio
A gestão de risco começa antes do seguro e não termina com a assinatura da apólice. Para Gesner Oliveira, empresas que investem em prevenção, como equipamentos elevados, barreiras de contenção, planos de continuidade testados, fornecedores alternativos e dados em nuvem, tendem a reduzir perdas, retomar as operações mais rapidamente e negociar melhores condições com as seguradoras. Oliveira é professor e pesquisador do IISR FGV (Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros), professor da FGV-EAESP e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA), além de sócio da GO Associados. Em ano de El Niño forte, ele aconselha a  renovar com antecedência: a capacidade das seguradoras e resseguradoras para a região fica mais disputada e negociar em cima do vencimento reduz as alternativas.

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