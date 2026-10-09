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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Cooperativas apostam em seguros sob medida

Thozeski, do Sincor-RS, ressalta importância do profissional na hora do resgate

Thozeski, do Sincor-RS, ressalta importância do profissional na hora do resgate

/ISABELLE RIEGER/JC
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Jornal do Comércio
Para a Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), uma das maiores contribuições que o cooperativismo pode trazer para o mercado de seguros é a oferta de produtos bem específicos:

"A cooperativa nasce das necessidades de um grupo de pessoas e conhece de perto a realidade de quem está protegendo: a safra, o tamanho do negócio, o município, o tipo de risco. Com isso, pode desenhar coberturas para situações que o mercado tradicional considera pequenas demais ou distantes demais para atender", afirma Hugo Andrade, coordenador do Ramo Seguros na OCB.

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