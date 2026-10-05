'Vamos entrar em uma campanha muito forte para eleger Flávio'

Luciano Zucco afirmou ainda que se dedicará nas próximas semanas para fazer campanha para o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno - marcado para 25 de outubro - com o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Nós vamos agora entrar em uma campanha muito forte para eleger também Flávio Bolsonaro presidente do Brasil", disse o governador eleito no Rio Grande do Sul. Ele completou: "Já a partir desta semana nós vamos começar a organizar a transição, mas logicamente ainda temos uma campanha nacional vigente. E aqui, Região Sul, eu, o Jorginho (Mello, PL, reeleito governador de Santa Catarina) e o Sergio Moro (PL, eleito governador do Paraná), os três do mesmo partido, vamos entrar muito forte para eleger Flávio Bolsonaro".
Ele ainda apontou que, caso Flávio seja eleito presidente, buscará articular soluções para a dívida do Rio Grande do Sul com a União - atualmente superior a R$ 100 bilhões - junto a outros estados devedores e que têm governadores aliados de Zucco, como é o caso de Minas Gerais, com o governador eleito Cleitinho (PL), e São Paulo, com o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos.