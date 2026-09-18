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CapaGuia de Pós-Graduação 2017Cultura

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

Atrações artísticas tradicionais e gratuitas no Acampamento

A Banda Municipal de Porto Alegre é atração no domingo, a partir das 14h, abrindo a programação do Palco Jayme Caetano Braun

A Banda Municipal de Porto Alegre é atração no domingo, a partir das 14h, abrindo a programação do Palco Jayme Caetano Braun

/Alex Rocha/PMPA/JC
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Jornal do Comércio
Considerado o maior evento dedicado à cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul, o Acampamento Farroupilha chega à 44ª edição com o tema "Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição", em referência aos 400 anos das Missões. Realizado de 29 de agosto a 20 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, o Acampamento reúne 236 piquetes e uma programação gratuita que valoriza a tradição, a gastronomia e a hospitalidade gaúcha. A expectativa é superar mais de 2 milhões de visitantes registrados na edição anterior.

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