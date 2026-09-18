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CapaGuia de Pós-Graduação 2017Reportagem Especial

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

De um lado, calmaria; de outro, muito movimento

Luzinha de led para iluminar o mate no período da noite

Luzinha de led para iluminar o mate no período da noite

/TÂNIA MEINERZ/JC
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especial para o JC
Se para parte do comércio gaúcho setembro representa o auge das vendas associadas à tradição, para alguns estabelecimentos especializados em produtos típicos o cenário é diferente. No
Mercado Público de Porto Alegre, o comerciante Lair Groff Júnior, gerente do Rancho Gaúcho, que trabalha com erva-mate, cuias, bombas e outros artigos ligados ao chimarrão, percebe uma redução do movimento no período em que a programação Farroupilha ganha força.

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