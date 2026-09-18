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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

Atacado altera perfil de vendas para faturar mais

Momento é para fidelizar clientes durante o evento

Momento é para fidelizar clientes durante o evento

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Jornal do Comércio
Durante o mês de setembro, impulsionada pelas comemorações da Semana Farroupilha, a Confraria do Gaúcho, uma confecção de roupas gauchescas do município de Cotiporã, prioriza as vendas no varejo para aproveitar o movimento do Acampamento Farroupilha.

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