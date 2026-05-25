A força e a resiliência da indústria do Rio Grande do Sul

Como ocorre tradicionalmente no dia 25 de maio, o Jornal do Comércio publica o caderno especial Dia da Indústria, que aborda o cenário dos principais segmentos da pujante indústria gaúcha. Neste ano, além da pressão econômica conjuntural, com a manutenção da taxa de juros alta no País, o impacto das sobretaxas norte-americanas aos produtos brasileiros, a validade do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul e o debate acerca da possibilidade do fim da jornada de trabalho 6x1, o setor é afetado também pelos conflitos no Oriente Médio. Mesmo diante desse cenário, as reportagens compiladas neste espaço mostram que, apesar das adversidades e desafios, a diversa indústria gaúcha reforça sua capacidade de adaptação e se consolida como um dos pilares da economia do Estado. O dia 25 também é de comemoração para o JC, que celebra 93 anos de atividades, fortalecendo seu papel como veículo de economia e negócios do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que acompanha as transformações do mercado, do Estado e do País. Boa leitura!
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