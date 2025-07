Outros aspectos curiosos e quem faz a pesquisa

Assim como no ano passado, em 2025 foi realizada uma pesquisa quantitativa do tipo Survey. Os pesquisadores e professores da Escola de Negócios/Omni-x Pucrs, Vinícius Brasil, Stefânia Almeida e Clécio Araújo, elaboraram o questionário que foi disponibilizado ao público do Jornal do Comércio e demais interessados em participar da pesquisa via link distribuído pelo próprio jornal e pela Escola de Negócios.