Caderno pode ser acessado pelo flip

Este suplemento impresso também está disponível para consultas digitais e para compartilhamento. No modo flip — aquele em que é possível folhear a edição do Jornal do Comércio —, o caderno Dia do Comércio fica liberado para que os comerciantes possam utilizar as informações para aprimorar suas tomadas de decisões. Na área do site, leitores ainda encontram as edições de anos anteriores, caso queiram fazer comparações de resultados.