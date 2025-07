Quem integra o cenário no Rio Grande do Sul entre as cooperativas produtoras de leite

No Rio Grande do Sul, existem diversas cooperativas de leite que desempenham um papel fundamental na produção e comercialização do produto. Dentre elas, destacam-se a Cooperativa Santa Clara, líder no mercado de leite UHT no Estado, a CCGL (Cooperativa Central Gaúcha Ltda), uma das maiores captadoras de leite do Brasil, e a Cooperativa Piá, reconhecida pela produção de lácteos de alta qualidade.

Outras cooperativas conhecidas no Estado incluem a Languiru e a Cotrirosa, conhecida por sua atuação no Noroeste gaúcho. Essas cooperativas, juntamente com outras entidades associadas ao Instituto Gaúcho do Leite (IGL), contribuem para o desenvolvimento do setor leiteiro no Rio Grande do Sul, promovendo a valorização do trabalho do produtor rural e a oferta de produtos de qualidade para os consumidores.

As cooperativas de leite no Rio Grande do Sul desempenham um papel importante na economia local e regional, gerando empregos, renda e desenvolvimento para as comunidades onde atuam. Além disso, muitas dessas cooperativas estão investindo em tecnologia e inovação para aprimorar a produção e garantir a qualidade dos seus produtos.

A Cotrirosa realizou, no dia 12 de junho, a terceira edição do Seminário do Leite, no Restaurante Fenasoja, em Santa Rosa, reunindo cerca de 500 participantes, entre produtores, fornecedores, autoridades e profissionais do setor leiteiro.

O evento, que teve como tema Caminhos da Produtividade, reforçou o compromisso da cooperativa com o fortalecimento da pecuária leiteira na região Fronteira Noroeste do Rio Grande do Sul. Para o presidente da cooperativa, Clenir Dalcin, o seminário reafirma o papel da cooperativa na promoção do desenvolvimento do setor. "Buscamos sempre fomentar conhecimento, inovação e fortalecer a pecuária leiteira. Com informação, tecnologia e o espírito cooperativista, seguimos construindo um futuro mais produtivo", destacou Dalcin durante o evento.