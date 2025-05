Diversificação da indústria gaúcha é riqueza do Rio Grande do Sul

A indústria é peça-chave na produção de riquezas e desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Uma das vantagens do Estado é a diversidade do seu parque fabril, com produtos manufaturados em diversos setores e diferentes partes do solo gaúcho.

Embora existam polos industriais característicos, como o calçadista nos vales do Sinos e do Paranhana, e o moveleiro e metalmecânico na Serra, é possível observar diversificação industrial nas regiões do Estado, graças a milhares de pequenas e médias indústrias espalhadas pelo Rio Grande do Sul.

A produção fabril é indutora do desenvolvimento, o que se nota no Rio Grande do Sul em áreas como a Metropolitana, da Serra, Central e Norte do Estado. A Região Sul também está se desenvolvendo, com grande expectativa de novos projetos nas áreas naval e, no Centro-Sul, de celulose.

Como acontece todos os anos, o Jornal do Comércio produz em 25 de maio o especial Dia da Indústria, um raio-x dos principais setores em atividade.

Nesta edição conjunta (23, 24 e 25/05), há reportagens sobre as indústrias de máquinas agrícolas, alimentos, bebidas, petroquímica, calçadista, moveleira, celulose, fertilizantes, metalmecânica, construção civil entre outras. Felizmente, diversos segmentos seguem crescendo, com novos investimentos no Rio Grande do Sul

A reportagem especial aborda o avanço de distritos industriais, mecanismos indutores do desenvolvimento em municípios, atraindo novas empresas e permitindo a expansão delas. Este suplemento ainda trata de dois desafios decisivos para a indústria: o avanço em questões de sustentabilidade e inovação.

Neste último aspecto, o uso da Inteligência Artificial para aprimorar o trabalho, garantindo mais precisão e produtividade, é a bola da vez, o que é tratado como um diferencial importante para quem quiser se manter na ponta do mercado.

Paralelamente, é discutido outro ponto importante para o Rio Grande do Sul atualmente: a formação e retenção de talentos, já que a carência de mão de obra qualificada é um problema que se repete em diferentes setores da indústria gaúcha.

Além do Dia da Indústria, o 25 de maio também marca o aniversário do Jornal do Comércio, que está completando 92 anos de circulação ininterrupta. Atento às constantes mudanças e modernizações necessárias, o JC mantém sua essência, de trazer matérias estratégicas para os negócios, publicando informação com responsabilidade.