Foco na valorização do médico e na qualificação da saúde rende premiação

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) está entre as marcas mais lembradas e preferidas entre as entidades gaúchas. A constatação é da 26ª edição do Marcas de Quem Decide, pesquisa que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças no Rio Grande do Sul em relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos, realizada pelo Jornal do Comércio.

Na categoria Sindicato, o Simers está na lista de marcas mais lembradas e na de preferidas no levantamento divulgado pelo JC no dia 12 de março, no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

"O resultado da pesquisa demonstra que estamos no caminho certo. Representamos mais de 16 mil médicos gaúchos associados à entidade médica e, também, buscamos a valorização da categoria, melhores condições de trabalho e da saúde à sociedade. Disponibilizamos dezenas de serviços à categoria e estamos sempre à disposição da sociedade", observa o presidente do Simers, Marcos Rovinski.

O diretor-geral da entidade médica, Fernando Uberti, acrescenta que o Simers existe para representar, defender e proteger os médicos, em todas as situações profissionais, em todos os lugares.

"A preocupação do Simers é com a qualidade dos serviços prestados. Queremos que a população seja atendida por profissionais de excelência, formados seguindo os modelos adequados. Defender o médico e defender a dignidade profissional do médico é defender a saúde", afirma Uberti. Sem isso, enfatiza, há um risco tremendo de prejuízos à saúde de milhões de brasileiros.