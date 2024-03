Políticas de sustentabilidade e inovação tiveram grande destaque

As políticas de sustentabilidade da matriz energética e transição climática representaram o maior número de demanda por crédito. Projetos de geração de energia responderam por 36% do total das operações encaminhadas, somando investimentos de R$ 92 milhões. Um dos destaques foi a contratação de R$ 72 milhões para a implantação da central hidrelétrica - PCH Santo Antônio, no rio Jacuí, por iniciativa da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural Alto Jacuí (Coprel). O projeto foi anunciado na abertura da Expodireto.

Projetos de inovação alcançaram a cifra de R$ 86 milhões, especialmente voltados para desenvolvimento de novos produtos e modernização dos processos industriais. Os investimentos para aumentar a capacidade de armazenagem também tiveram destaque entre as operações, totalizando R$ 35 milhões, para o novo posto de recebimento e concentração de leite que a CCGL irá construir no município de Hulha Negra, com capacidade para processar 400 mil litros ao dia.

Por outro lado, o Pavilhão Internacional registrou R$ 226,6 milhões em negócios, crescimento de 97,15% em relação aos R$ 114,9 milhões da edição passada. Conforme Manica, apenas um grupo chinês fechou R$ 120 milhões em negócios na feira com empresários do Tocantins que atuam na cadeia do açúcar.