Presidente dos EUA manifesta solidariedade às vítimas das enchentes no RS

O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre divulgou neste domingo (12) uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veiculada no site oficial da Casa Branca, em solidariedade ao Brasil e às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

"Jill e eu estamos profundamente tristes pela perda de vidas e pela devastação causada pelas enchentes no Brasil. Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas afetadas por esta tragédia e com os socorristas que trabalham para resgatar e fornecer cuidados médicos a famílias e indivíduos", destaca a manifestação do presidente.

Biden esclarece ainda que o governo dos EUA contatou o governo federal e presta "assistência necessária ao povo brasileiro".

"Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras enquanto lideram a resposta."

Por fim, o líder norte-americano enfatiza: "Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil."