Escritora argentina que sofreu tentativa de censura em Buenos Aires estará na Feira do Livro nesta sexta-feira

Aclamada pela crítica internacional, a autora argentina Dolores Reyes desembarca pela primeira vez no Brasil neste mês. Reyes estará na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre e autografará seu livro Cometerra, traduzido pela editora Moinhos em 2022 nesta sexta-feira (15) às 17h. A obra está no centro de uma polêmica em Buenos Aires: o livro acaba de sofrer uma tentativa de censura. O motivo seria uma cena de sexo que ocupa poucas linhas da obra literária.Além da sessão de autógrafos, Dolores participará da mesa Horror no cotidiano - Literatura contemporânea, ao lado da escritora Verena Cavalcante, com a mediação da gaúcha Irka Barrios, na sexta (15) às 15h30min, no Espaço Força e Luz - Auditório Barbosa Lessa (Rua dos Andradas, 1223). As três vão conversar sobre o impacto do horror cotidiano, presente em suas obras através de histórias comuns, mas que revelam uma camada realista de terror.Este é o terceiro ano em que Irka Barrios recebe autoras imponentes do gênero terror para um bate-papo na Feira do Livro de Porto Alegre. A autora dos títulos Vespeiro (DarkSide Books, 2023), Lauren (Caos & Letras, 2019) e Júpiter Marte Saturno (UboroLopes, 2022) se consolidou como referência do gênero no Brasil e vem conquistando reconhecimento internacional, não apenas pela escrita acurada que relaciona as mazelas do cotidiano com o gênero, mas também pelo espaço que ocupa no debate empírico sobre o terror na literatura.