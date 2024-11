Sergius Gonzaga e Luís Augusto Fischer conversam sobre Literatura no Clube do Comércio

Os professores Sergius Gonzaga e Luís Augusto Fischer, reconhecidos especialistas em Literatura, participam do evento De Blau Nunes a Riobaldo, nesta quinta-feira (14), às 17h30min, no segundo andar do Clube do Comércio (Rua dos Andradas, 1085), onde está montada a exposição Grande Sertão, da artista visual Graça Craidy. A mediação será da escritora Cintia Moscovich, e a entrada é gratuita. O título do evento, organizado pela artista para acontecer entre as 52 obras de sua exposição - integrante da Feira do Livro -, refere-se a dois marcantes personagens dos escritores Simões Lopes Neto (1865/1916), gaúcho de Pelotas, e João Guimarães Rosa (1908/1967), mineiro de Cordisburgo e autor do clássico Grande sertão: veredas, livro que inspirou Graça a criar a exposição.Gonzaga e Fischer são professores da Ufrgs. O primeiro, já aposentado da universidade, também ocupou o cargo de secretário da Cultura de Porto Alegre. Ele tem texto publicado sobre o romance que ajudou a levar o mineiro à Academia Brasileira de Letras. Fischer é autor do texto em que examina aproximações entre as obras de Simões e Rosa. A artista já retratou os dois professores, que já foram seus parceiros profissionais em outros projetos envolvendo artes visuais e Literatura.