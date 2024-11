Alcy Cheuiche autografa seu mais recente romance histórico na Feira do Livro

Nesta sexta-feira (15), o escritor Alcy Cheuiche autografa Viamão: a Trincheira Farroupilha (BesouroBox, 184 páginas) na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. A obra ressalta o papel relevante de Viamão durante a República Rio-Grandense. O autor apresenta o lviro às 15h na Sala O Retrato no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) e às 16h autografa na área central da Feira. O livro está disponível na banca 49 da BesouroBox na Praça da Alfândega.Alcy dá vida a diversos personagens, mantendo o leitor atento a todos os fatos narrados com emoção e veracidade histórica tendo como pano de fundo Viamão, a primeira terra do Sul do Brasil a desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Ela foi a trincheira de onde partiram os farroupilhas de 1835 e a capital de fato da República Rio-Grandense, de 1838 a 1840, com o nome Setembrina. Dentre os fatos narrados na saga, além da liderança inconteste de Bento Gonçalves e do heroísmo dos Lanceiros Negros, destacam-se de forma magistral os feitos de Giuseppe Garibaldi e Luigi Rossetti patriotas que uniram para sempre a História da Itália e do Brasil. Viamão foi o principal quartel dos Lanceiros Negros, o mais aguerrido regimento republicano, composto por escravos libertos, os primeiros afrodescendentes cidadãos republicanos, mais tarde vítimas da traição no Cerro dos Porongos.Alcy Cheuiche nasceu em Pelotas, em 1940, e aos quatro anos de idade foi viver em Alegrete. Publicou os romances O Mestiço de São Borja, Sepé Tiaraju, Ana Sem Terra, Lord Baccarat, A Mulher do Espelho, Nos céus de Paris, Jabal Lubnàn – As aventuras de um mascate libanês e o romance histórico A Guerra dos Farrapos. Como cronista, lançou os livros O Planeta Azul e Na Garupa de Chronos. No gênero da poesia, escreveu Versos do Extremo Sul, Meditações de um poeta de gravata e Antologia poética. Foi Patrono da 52ª Feira do Livro de Porto Alegre, em 2006, e é membro vitalício da Academia Rio-Grandense de Letras.