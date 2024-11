Rafael Guimaraens lança obra ficcional Barra 77 na Feira neste sábado

Barra 77 (Libretos Editora, 220 páginas), novo livro do escritor e jornalista Rafael Guimaraens, apresenta uma história envolvente que captura o espírito de uma geração marcada por conflitos, esperanças e transformações profundas. O lançamento do romance acontece no sábado (16) na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Às 17h haverá um encontro com o autor na programação Vitrine de Lançamento na Sala O Retrato - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas 1223) e os autógrafos ocorrem na sequência, às 18h, na Área Central da Feira.Ao som de rock and roll e músicas de protesto, cinco jovens – duas garotas e três rapazes – envolvidos na luta contra a ditadura enfrentam os dilemas existenciais de sua geração e põem à prova suas escolhas de vida. Quando uma das garotas está em risco, eles planejam uma ação extrema que desafia a repressão e vai revelar o que cada um entende por rebeldia, coragem e lealdade.Rafael Guimaraens é jornalista profissional desde 1976. Atuou como repórter, editor e secretário de redação da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre (Coojornal). Foi editor de Política do jornal Diário do Sul. Tem uma produção autoral de livros sobre fatos marcantes de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, como A enchente de 41 (2010), solidificando sua presença nos setores histórico e cultural. Ele é autor de outros 17 livros e também editou o livro Legalidade – 25 anos (1986). Em 2022 recebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre por sua contribuição ao jornalismo e à literatura, refletida em sua obra dedicada à memória da cidade. E, na edição 2023 do Prêmio Açorianos de Literatura, realizada em abril deste ano, foi homenageado especial pelo conjunto da obra.