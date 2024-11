José Osmar Pumes lança As duas mortes de Maria na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Nesta sexta-feira (15), o escritor José Osmar Pumes lança As duas mortes de Maria (BesouroBox, 88 páginas) na programação da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. O livro aborda uma das chagas da nossa sociedade, o feminicídio. O autor participa de um painel às 15h na Sala O Retrato no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) e às 16h autografa na área central da Feira. O livro está disponível na banca 49 da BesouroBox na Praça da Alfândega.A obra ficcional está centrada na personagem Maria, sem sobrenome – apenas Maria, mais uma Maria como tantas outras que nos deparamos nos noticiários policiais vítimas de homens que, submetidos a leis elaboradas por outros homens, com frequência passam ao largo da justiça. Mas essa Maria recusa-se a morrer e a ser enterrada antes que o marido, o homem que lhe deu dezesseis facadas "por amor", seja punido. O prefácio é de Alcy Cheuiche.José Osmar Pumes tem 59 anos e é natural de Santiago-RS, cidade onde viveu durante a infância e a adolescência. É bacharel em Direito e apaixonado pela literatura. A partir do contato com as obras de Érico Veríssimo, Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques, Gogol e Ray Bradbury, desenvolveu um gosto especial pelo fantástico. Frequentou oficinas literárias ministradas por Charles Kiefer, Guto Leite e, mais recentemente, Alcy Cheuiche.