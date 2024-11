Ruy Carlos Ostermann – um encontro com o Professor terá lançamento, bate-papo e autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre

O Professor Ruy Ostermann estava feliz da vida no lançamento de sua biografia, escrita pelo jornalista e também comentarista esportivo Carlos Guimarães, no último dia 23. Ruy, no alto dos seus 90 anos, se manteve por três horas firme e forte autografando a obra ao lado do autor. Agora vem uma nova experiência: a Feira do Livro de Porto Alegre. Nesta terça-feira (12), a obra terá um bate-papo no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223) às 17h30min e sessão de autógrafos às 19h na Praça de Autógrafos.



Com a mediação de Cristiane Ostermann, o autor da obra, Carlos Guimarães, e os convidados Luiz Artur Ferraretto, Carlos Eugênio Simon e Enéas de Souza, estarão reunidos no Auditório Barbosa Lessa para este debate, conversando sobre a trajetória de Ruy Ostermann, comentarista esportivo, professor de Filosofia, político, jornalista e sua imensa contribuição para a cultura e para a crônica esportiva do Rio Grande do Sul e do Brasil. Logo após, Guimarães autografa a obra.



Ruy Carlos Ostermann – um encontro com o Professor resgata, em forma de memória biográfica, a vida e a carreira de Ruy, o mais conhecido comentarista esportivo do Rio Grande do Sul, e que, para além de sua atuação na imprensa gaúcha, teve um importante papel na sociedade e nas áreas pública e cultural, com contribuição efetiva para a construção social nestas áreas. Seu legado como comentarista, homem público e membro atuante na cultura gaúcha, estão presentes neste belo livro de mais de 400 páginas.



Carlos Guimarães foi o nome escolhido para escrever o texto final desta biografia, composta por imensa pesquisa que reuniu gravações, diários de Ruy, suas crônicas ao longo de décadas, pensamentos e depoimentos. Tudo em uma cronologia repleta de surpresas e emoções. A intenção desta obra é resgatar a riqueza de uma história que não foi contada, transformando-a em um documento histórico para perpetuar a trajetória de um dos mais importantes personagens que a imprensa do Rio Grande do Sul já produziu.



Registros fotográficos e documentais estão nas páginas da biografia, a partir do arquivo pessoal de Ruy e da família, de acervos públicos e de documentos que saíram na imprensa. O livro aborda fatos e o contexto social desde sua infância, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, até o momento atual, em que, embora fora da grande imprensa, ainda é uma referência para todos os comunicadores. Retrata a sociedade no período em que Ostermann esteve em efetiva atuação, desde os tempos de estudante, nos anos 1940, passando pela época em que foi atleta - na década seguinte, professor, sua militância política, entre 1960 e 1990 e, por fim, sua atividade como comunicador, a partir dos anos 1960. Também muitas de suas crônicas ilustram as páginas de Ruy Carlos Ostermann – um encontro com o Professor, que pode ser encontrado nas livrarias da cidade e na Feira do Livro de Porto Alegre.