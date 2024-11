Beta Simon autografa seu segundo livro de poesias nesta terça na Feira do Livro de Porto Alegre

Poeta, compositora, facilitadora de palestras e vivências de arte e terapia, Beta Simon estará presente na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre nesta terça-feira (12), às 16h, para autografar sua segunda obra de poesias intitulada Arte de Viver: Poéticas do Cotidiano na Praça de Autógrafos Gerdau. O livro reúne 70 poemas de sua autoria cujas temáticas vão desde a simples contemplação de pássaros em fios de luz, as fases da lua, a ressaca do mar, até reflexões mais filosóficas, sistêmicas, emocionais e existenciais.



Nas palavras da autora, o livro é uma obra que convida o leitor a dar boas-vindas aos meses, às "pílulas do amanhecer", às conexões junto à natureza, às sessões terapêuticas e de Constelação Familiar. E, ainda, aos caminhos percorridos naquilo que Beta define em sua poesia como "força e beleza de viver". Algumas poesias vêm com descritivo de data, local e contexto de inspiração.



"Ao abrir o livro de forma aleatória, a pessoa pode fechar os olhos, respirar fundo e ver qual a mensagem poética para ela naquele momento. Podemos ressignificar e transcriar tudo o que a vida nos oferece. Se recebemos pedras, fazemos delas esculturas".



No livro, Beta Simon nos convida a pausar, respirar, contemplar o belo no simples, a criar e poetizar o comum. "A poesia nos ajuda a equilibrar nossa excessiva racionalização, que, muitas vezes, nos paralisa e nos adoece. Nos abrirmos à arte de viver pode não ser fácil. Então escolhemos ver a realidade com os olhos do "adulto interior" de mãos dadas com a alegria, leveza e encantamento da "criança interior"."

Antes dele, Beta Simon lançou Conexão com a Vida: Sessão Poética. Ele surgiu junto com uma apresentação poética, em que Beta encena e declama as poesias e músicos convidados a acompanham, tocam e cantam as músicas. O livro foi sua primeira publicação poética, de 2003, em formato pocket size para acompanhar os shows, ou para deixar sobre a cabeceira do quarto e levar na bolsa para abrir em uma página, como um oráculo, e ver qual a mensagem poética do universo para a pessoa naquele momento.



Compositora, no ano passado Beta lançou em parceria com seu irmão, o músico Marcus Simon, a canção Mutum. Este ano, lançou Reverberações, em parceria com o produtor musical internacional Peter Mesquita. Possui doutorado em Comunicação com viés antropológico e artístico e um canal no YouTube. A artista morou em algumas cidades dentro e fora do país, mas hoje escolheu Capão da Canoa/RS para residir, trabalhar e contemplar o céu, os pássaros e as ondas do mar.