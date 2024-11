Livro infantil de Gláucia de Souza e Jorge Foques tem lançamento na Feira do Livro

Você conhece o Janja Banja, que come laranja, que gosta de canja e de contar histórias? Ele é a personagem principal do espetáculo musical Tomou Conta da História, produzido pelo músico e compositor Jorge Foques, e apresentado pela primeira vez em 2004. Para comemorar os vinte anos deste espetáculo musical, o livro Tomou Conta da História será lançado na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. No sábado (9), a obra publicada por Gláucia de Souza - Arte, Livros e Produção Cultural de 92 páginas, terá o seu lançamento oficial. Ela possui narrativa de Gláucia de Souza para roteiro musical Jorge Foques e ilustrações Yris Tanaka. Um pocket show e bate-papo na Aldeia de Histórias, com autógrafos, será realizado às 14h. Logo depois, às 16h, os autores autografam na Praça Central.Na obra, a história vivida por Janja e seus amigos pode ser lida em duas versões: o roteiro original de Jorge Foques e uma narrativa adaptada a partir do roteiro por Gláucia de Souza, ambas versões ilustradas por Yris Tanaka, com projeto gráfico de Camila Raposa. O livro também traz as partituras das canções compostas anteriormente pelo artista para diferentes espetáculos: Pinóquio (adaptação de Ronald Radde), Pinocchio (adaptação de Edson Mendez), Pingo D´Água em A Cigarra e a Formiga (adaptação de J. C. Rocco), para o álbum Turma do Souza e para os programas infantis Bambuluá, Iscavoka Iscavoka e Sítio do Picapau Amarelo (Rede Globo).