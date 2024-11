Obras das oficinas de criação literário do escritor Alcy Cheuiche serão lançadas na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Durante a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, dois livros produzidos pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul, APCEF/RS, e escritos por autoras e autores participantes da Oficina de Criação Literária sob coordenação do escritor Alcy Cheuiche serão lançadas pela Editora do Pampa.



Na quinta-feira (7), acontece o lançamento do livro África Brasileira e do Continente Abya Yala, uma obra de resgate e valorização de temas importantíssimos para todas e todos. Nesse caso, o legado de uma etnia que até hoje tem seu papel secundarizado – ou até mesmo apagado - na história, contada e registrada por uma visão eurocêntrica. O lançamento do livro será em dois momentos. Primeiro, das 16h às 17h30min, acontecerá uma apresentação do trabalho com os autores e autoras, no Auditório da AGEA (Associação Gaúcha dos Economiários Aposentados - Rua dos Andradas, 943). Depois, a partir das 18h, será realizada uma Sessão Coletiva de Autógrafos, na Praça de Autógrafos Coletivos da Feira do Livro.



No domingo (10), é a vez de ser lançado o livro de contos e poesias A Grande Enchente de 2024, às 16h em uma Sessão Coletiva de Autógrafos, também na Praça de Autógrafos. A obra versa sobre as diversas perspectivas e sentimentos envolvidos na maior tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, tanto por quem foi atingido diretamente, quanto por quem acompanhou e sofreu com os acontecimentos, e o impacto na vida de amigos, familiares e conterrâneos.



A proposta deste livro é a manter vivos os registros desses acontecimentos sem precedentes, alertando para as graves consequências do descuido e dos ataques sistemáticos ao meio ambiente e fazendo um chamado urgente à reflexão e à ação, além de individual e coletiva, à necessária ação dos governantes e do poder público para um efetivo combate à emergência climática em curso.