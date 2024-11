Elmar Bones fala de Luigi Rossetti na Feira do Livro de Porto Alegre

O livro O Editor sem Rosto (JÁ Editora), do jornalista Elmar Bones, resgata a história e as ideias de Luigi Rossetti, o revolucionário italiano que criou e editou O Povo, lendário jornal dos farroupilhas. A obra terá sessão de autógrafos nesta terça-feira (5) às 19h na Feira do Livro de Porto Alegre.Rossetti era filiado à La Giovine Italia, organização que pregava a insurreição republicana para derrubar os reis e os privilégios da aristocracia. Vivia exilado no Rio de Janeiro quando Garibaldi chegou ao Brasil, em 1836. Foi ele quem levou Garibaldi para falar com Bento Gonçalves na prisão, onde ficou acertada a participação dos italianos na Revolução Farroupilha.Temperamento veemente e fogoso, segundo sua própria descrição, Rossetti foi, dos três italianos influentes no comando da Revolução Farroupilha, o único a morrer na guerra. Foi morto na batalha do Passo do Vigário, em Viamão, em novembro de 1840. Ele estava na retaguarda do exército farroupilha que se retirava para a Campanha, quando foram atacados de surpresa.Elmar Bones da Costa tem 80 anos, e é natural de Cacequi/RS. Cursou Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez carreira nos principais veículos de comunicação do País. Desde 1995, dedica-se ao jornalismo histórico, tendo já mais de dez livros escritos.