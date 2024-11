Para as crianças, a Feira do Livro oferece muito mais do que leitura

A 70ª Feira do Livro de Porto Alegre já começou, e a criançada terá muito mais do que bancas de livros para aproveitar até o dia 20 de novembro. A programação contará com contação de histórias clássicas, folclóricas, africanas, indígenas, exibição de filmes, oficinas diversas, encontro com autores, poesia e muito mais. Além disso, a programação terá eventos específicos sobre o estado convidado deste ano, a Paraíba. Segundo a coordenadora da programação infantil e juvenil do evento, Sônia Zanchetta, a Feira conta com uma cordelteca, explorando o gênero literário popular escrito frequentemente em versos, além dos dias da Literatura Indígena (12) e o ciclo de atividades Preto Sou (8). A programação tem como intuito diversificar a leitura e fazer com que as crianças se reconheçam nas obras que leem.Sônia ainda declara seu apoio às famílias que incentivam a leitura e levam seus filhos e netos à Feira. “Eu não conheço outra forma mais efetiva para se formar leitores para sempre, para além dos muros da escola, que não seja através da aproximação à leitura”. Com curadoria especializada – 3 professoras de literatura, uma bibliotecária especializada em biblioteca escolar, uma ilustradora e uma contadora de histórias –, a programação foi construída para atingir todas as idades: da primeira infância até a adolescência. Sonia acredita que formar leitores desde antes da alfabetização ajuda a criança a se apaixonar pelas palavras desde cedo. “A formação do leitor, ela funciona quando ela começa pela literatura, a literatura é a porta de entrada no mundo das letras”.A feira conta com contações diárias de histórias, especiais para turmas de ensino infantil e fundamental. Para agendar, basta encaminhar um e-mail para [email protected] e solicitar o formulário. Todos os dias de Feira possuem programações gratuitas e abertas ao público infantil.