Novo livro de Fátima Farias terá lançamento com conversa, música e autógrafos

A escritora gaúcha Fátima Farias lançará, nesta terça (5), seu quarto livro de poemas. O evento contará com um bate-papo com a autora e uma apresentação musical acompanhada do músico Alemão Charles às 18h na Sala O Retrato, no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223). Logo depois, às 19h, a autora faz uma sessão de autógrafos na Praça Central da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Palavras são mudas (Libretos Editora, 72 páginas, R$35,00 na feira) ditam os sentimentos, ódios e amores da autora em poemas fortes e sentimentais.



Através da poesia, Fátima também desperta a raiva contra as injustiças e entende que os versos podem também significar a cura contra qualquer dor. Em 54 poemas a profissional da área de gastronomia abre o seu pensamento, expondo seus medos, amores e lembranças mais queridas. Além disso, ela respeita, entende e escuta as palavras, criando assim poesias que tocam o coração do leitor.

Com edição e design gráfico de Clô Barcellos, o livro ganha vida com um visual que complementa o peso de suas palavras. O título da obra, inspirado no poema Palavras Mudas, de Silvio Amaral, reflete um encontro marcante da autora com o poema durante o Slam Peleia de 2018. Mesmo que aparentemente silenciosas, as palavras da autora têm um peso profundo, ecoando o som de sua voz interior. Fátima transforma essa "mudez" em uma linguagem vibrante, criando uma narrativa que conecta com o leitor em múltiplos jeitos, trazendo uma experiência única de reflexão.