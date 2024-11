Iecine lança dicionário de longas-metragens gaúchos

Mais de 400 títulos estão reunidos no Dicionário de Filmes Gaúchos – Longa-metragem – 1911-2022, publicado pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine). A obra é mais uma iniciativa do Iecine para dar visibilidade e preservar a memória da produção audiovisual gaúcha. Organizado pelo professor e pesquisador Glênio Póvoas, o livro terá duas sessões de autógrafos, na terça (5) às 18h, dentro da programação do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736), e na quarta-feira (6), às 17h, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega). Com edição de Leo Lage (Aro33), a publicação conta com 215 páginas e imagens coloridas.A publicação é a última etapa do projeto Primavera Gaúcha, desenvolvido entre 2023 e 2024 por meio de um convênio da Sedac com o Ministério da Cultura (MinC) e viabilizado com recursos de emenda parlamentar do deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson. O dicionário também é um desdobramento do Portal do Cinema Gaúcho, lançado em maio de 2023 e vinculado ao site da Cinemateca Paulo Amorim – no Portal, que tem atualização constante, já há mais de 800 longas catalogados.O critério de seleção dos 421 filmes compilados no livro é a participação de produtor ou coprodutor do Rio Grande do Sul, o que fornece uma ideia precisa da evolução do cinema realizado no Estado a partir dos anos 1950, com Vento Norte (1951), até o início da produção regular, a partir de Coração de Luto (1951). Estão contemplados o período do cinema de bombacha e chimarrão, o ciclo do super-8 e o Novo Cinema Gaúcho, com produções realizadas em cidades como Santa Maria, Bagé, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul e Erechim.