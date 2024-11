Obra e trajetória de Sérgio Faraco são celebradas na Feira do Livro de Porto Alegre

Patrono da 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, Sérgio Faraco participará de quatro atividades especiais ao longo do evento — que começa nesta sexta (1) na Praça da Alfândega, no Centro Histórico. Marcada pela retomada do setor livreiro, fortemente impactado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano, a Feira do Livro acontece até o dia 20 de novembro. Todas as atividades da Feira são gratuitas.



No sábado (2), uma oficina ministrada pela professora e crítica literária gaúcha Léa Masina celebra a obra e a representatividade de Faraco. Já no domingo (3), o homenageado convida Masina e Sergius Gonzaga, escritor e professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para um bate-papo sobre sua carreira e produção literária, oferecendo ao público uma visão íntima e particular do seu processo criativo.



Prolífico tradutor da literatura latino-americana, notadamente a uruguaia, Faraco participa no dia 14 de uma mesa com a professora e pesquisadora Andrea Kahmann e com o tradutor Sérgio Karam. A conversa pretende abordar a atuação do patrono como escritor-tradutor e iniciador de diversos projetos de tradução e antologização, destacando seu papel para a renovação do sistema literário gaúcho e brasileiro por meio da importação de modelos, temas e ideias.



O documentário Mario Arregui & Sergio Faraco – amizade sem fronteiras, dirigido por Rafael Valles e com locuções de Nelson Diniz e Roberto Carnaghi, será exibido no dia 19, no Auditório Barbosa Lessa - Espaço Força e Luz, às 17h30min. O filme trata do processo de tradução dos contos do escritor uruguaio Mario Arregui — realizado por Faraco —, além de falar sobre a profunda amizade entre eles, ao longo das cartas que trocaram nos anos 1980. Após a projeção, será realizado um bate-papo com Faraco e com Valles.



Confira as atividades do patrono:

2/11 - Oficina Homenagem - Sergio Faraco: um escritor universal e necessário, com

Léa Masina

Onde: Auditório Barbosa Lessa - Espaço Força e Luz - Rua dos Andradas, 1223

Hora: 14h



3/11 - Sergio Faraco: trajetória e obra literária, com Sergio Faraco, Léa Masina e

Sergius Gonzaga

Onde: Sala Noé de Mello Freitas - Espaço Força e Luz - Rua dos Andradas, 1223

Hora: 16h30min



14/11 - Sergio Faraco, escritor-tradutor, com Andrea Kahmann e Sergio Karam

Onde: Sala O Retrato - Espaço Força e Luz - Rua dos Andradas, 1223

Hora: 14h



19/11 - Documentário Mario Arregui & Sergio Faraco – amizade sem fronteiras,

com Sergio Faraco e Rafael Valles

Onde: Auditório Barbosa Lessa - Espaço Força e Luz - Rua dos Andradas, 1223

Hora: 17h30min