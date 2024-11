Novo livro de poesias de Ricardo Silvestrin aborda o impasse entre o humano e a alta tecnologia

Em seu livro Irmão Robô (Libretos Editora, 104 páginas, preço de capa R$ 40,00/Na Feira R$ 35,00), Ricardo Silvestrin traz os impasses deste tempo em que vivemos entre o humano e a alta tecnologia. Poemas de uma vida em movimento, como a própria criação poética do autor, sempre propondo e apontando novos caminhos. Às 16h deste domingo (3), Ricardo Silvestrin e Leo Silvestrin participam de painel na Sala O Retrato - Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas,1223). Em seguida, às 17h, eles autografam na Praça Central. O livro pode ser adquirido na banca 32 da Libretos.



Com edição e design de Clô Barcellos, o livro tem capa do artista Leo Silvestrin que ilustrou também o livro Carta aberta ao Demônio (Libretos, 2021), de autoria de Ricardo. O poeta e professor Jorge Fróes, logo no prefácio, aconselha o Irmão (que ainda não é um robô): Enquanto os irmãos robôs não herdarem a Terra, como nos é alertado no poema Discurso, vá ao índice e leia o poema Cântico, no punhado de dias que recebemos. Que não seja o raiar do dia a única alegria. Decore. Saber algo de cor é saber de coração.



Ricardo Silvestrin nasceu em Porto Alegre em 1963. Formou-se em Letras pela UFRGS em 1985. Em 2020, recebeu o título de Mestre em Literatura, também pela UFRGS, com a dissertação Manuel Bandeira, um poeta na fenda. Publicou até o momento dezesseis volumes de poesia. A esse conjunto, agregam-se um romance, um volume de contos, dois livros de tradução, uma peça de teatro, uma produção de canções como compositor e vocalista, com dois CDs, um DVD e três álbuns virtuais, e mais oito livros de poesia para crianças.