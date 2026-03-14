Novos expositores comemoram participação na Expodireto Cotrijal 2026

Durante os cinco dias de Expodireto, entre 9 e 13 de março, o Pavilhão da Agricultura Familiar recebeu grande movimentação de visitantes. O público encontrou novos produtos e expositores, assim como mercadorias e empreendimentos já tradicionais na feira. Para os 48 novos empreendimentos, os resultados alcançados superaram as expectativas.



“O Pavilhão da Agricultura Familiar é sempre um ponto de bastante fluxo de pessoas. E, neste ano, não tem sido diferente", confirma Vilmar Leitzke, assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo/RS e coordenador do espaço.



Assim como nos últimos anos, o público buscou produtos com sabores diferenciados e lançamentos. Entre os destaques, estava o sabor da erva-mate, que brilhou em produtos como bolachas, refrigerantes e até sorvete.