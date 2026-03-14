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CapaExpodiretoAgricultura Familiar

Publicada em 14 de Março de 2026 às 09:00

Novos expositores comemoram participação na Expodireto Cotrijal 2026

Pavilhão da Agricultura Familiar contou com 48 novos expositores nesta edição

Pavilhão da Agricultura Familiar contou com 48 novos expositores nesta edição

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Durante os cinco dias de Expodireto, entre 9 e 13 de março, o Pavilhão da Agricultura Familiar recebeu grande movimentação de visitantes. O público encontrou novos produtos e expositores, assim como mercadorias e empreendimentos já tradicionais na feira. Para os 48 novos empreendimentos, os resultados alcançados superaram as expectativas.

“O Pavilhão da Agricultura Familiar é sempre um ponto de bastante fluxo de pessoas. E, neste ano, não tem sido diferente", confirma Vilmar Leitzke, assistente técnico regional da Emater/RS-Ascar de Passo Fundo/RS e coordenador do espaço.

Assim como nos últimos anos, o público buscou produtos com sabores diferenciados e lançamentos. Entre os destaques, estava o sabor da erva-mate, que brilhou em produtos como bolachas, refrigerantes e até sorvete.

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