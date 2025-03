Claudio Bier é eternizado na Calçada da Fama do Agro

Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), foi homenageado na Calçada da Fama do Agro. O ato ocorreu após a solenidade de abertura da 25ª Expodireto Cotrijal. Durante a cerimônia, Bier recordou quando recebeu o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, no Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), há 26 anos, com os planos de criar a Expodireto."O Nei Manica me procurou na sede do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas com um monte de canudos embaixo do braço e foi logo dizendo `Cláudio, nós precisamos fazer essa feira, vai ser um sucesso`. E eu disse `Acredito nela, Nei. Conte com o Sindicato, conte com as máquinas agrícolas, nós vamos estar junto com vocês`. Hoje, temos essa feira de renome mundial", disse Bier.A Calçada da Fama do Agro homenageia personalidades que contribuíram para o crescimento da Expodireto Cotrijal. Bier é a 25ª pessoa a ser eternizada com a homenagem, instalada no jardim central do parque da Expodireto Cotrijal.A iniciativa da Cotrijal tem como objetivo homenagear lideranças políticas e de entidades, empresários e pesquisadores que se destacam no setor do agronegócio com trabalho e dedicação, contribuindo para o fortalecimento do setor.Claudio Affonso Amoretti Bier é diretor-presidente da Masal S.A e presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers). Nascido em Santo Antônio da Patrulha, antes de adquirir a Masal, em 1983, atuou nos ramos dos transportes e extração de madeiras. Como presidente do Simers, há pouco mais de 20 anos, idealizou a criação de um espaço para exposição de máquinas e implementos agrícolas dentro da Expointer, o que ajudou a dar protagonismo e maior dimensão ao segmento.