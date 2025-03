Softwares de integração são tendência em propriedades rurais

O uso de tecnologia em propriedades rurais cresceu significativamente entre 2020 e 2024, especialmente no que se refere a softwares de gestão integrada. De acordo com Samuel Giachini Guedes, Head de Ofertas da TOTVS Agro, pesquisas indicam que, no ano da pandemia, cerca de 22% dos produtores utilizavam programas ou aplicativos para gestão de propriedades. Quatro anos depois, esse número saltou para 96%, principalmente em relação a softwares de operação e aplicativos para aplicações bancárias.Diversos fatores explicam esse crescimento, como o aumento das fusões entre empresas, que exige maior integração. Em 2024, o número de fusões no Brasil cresceu 125%, com exemplos como a produtora de carne e frango, JBS, que adquiriu metade da Mantiqueira Alimentos (ovos), e o Bradesco, que comprou cerca de 50% do banco John Deere. “Com isso, a demanda por softwares que integram empresas cresce. É preciso fazer esses negócios se comunicarem”, explicou Guedes. Ele também destacou que o interesse por sistemas aumentou porque hoje existem tecnologias e soluções para praticamente todas as etapas da produção dentro das propriedades rurais.Atualmente, mais de 1.900 startups atuam no agronegócio no Brasil. “O desafio é que nem toda empresa consegue resolver o problema a longo prazo e de forma completa”, apontou Guedes. Além disso, 70% das empresas que contratam serviços não conseguem concluir a transição digital para a agroindústria 4.0. “Muitas vezes, há um portfólio gigantesco à disposição, mas as pessoas são deixadas de lado. Sempre digo que 70% do processo são as pessoas e 30% é a tecnologia. A tecnologia precisa das pessoas”, enfatizou.Para otimizar processos e aumentar a produtividade por meio da tecnologia, Guedes recomenda um planejamento claro de objetivos, capacitação profissional, escolha de ferramentas adequadas à atividade e às necessidades da empresa, investimentos compatíveis com as metas e atualizações constantes, tanto da equipe quanto dos softwares. “Se toda a cadeia não estiver integrada, o agro não se sustenta. O setor é formado por pessoas, pelo campo, pela logística. A integração é essencial”, concluiu. A palestra Agro conectado: O Poder da integração para maximizar resultados aconteceu na Arena Agrodigital na tarde desta terça-feira (11) na 25ª Expodireto em Não-Me-Toque.