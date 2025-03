Setor de máquinas agrícolas do RS é o segundo que mais exportou no Brasil em 2024

O setor de máquinas e implementos agrícolas do Rio Grande do Sul é o segundo que mais exportou no Brasil em 2024, perdendo apenas para São Paulo. A participação do Estado no total nacional chega a 34,67%, o equivalente a US$ 442,45 milhões. Os dados foram apresentados no Painel Setorial Máquinas e Implementos Agrícolas, plataforma lançada nesta terça-feira (11), durante a 25ª Expodireto em Não-Me-Toque. O projeto é uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e estará disponível, inicialmente, para os associados do sindicato.

A plataforma também permitirá aos usuários consultar quais cidades mais empregam no setor, além de outros dados importantes para o mercado. No Estado, por exemplo, Panambi lidera a geração de empregos na área, com 5.770 vagas, sendo a cidade com mais oportunidades no Brasil. Em seguida, aparece Matão, em São Paulo. Já Não-Me-Toque, onde ocorre a feira, ocupa a terceira posição.

“A relevância do Rio Grande do Sul no setor é grande. Dos quatro municípios mais importantes para a indústria de máquinas agrícolas no Brasil, três estão aqui”, destacou Marina Finestrali, analista de inteligência comercial do sistema Fiergs, que ajudou a desenvolver o sistema. Segundo ela, o painel permite que empresários tenham acesso a informações sobre exportações, mercados potenciais, nível de empregos e dados de safra. “É uma ferramenta importante para planejamento, identificação de novos mercados e lançamento de produtos”, acrescentou.

De acordo com o painel, o segmento de irrigação é o único dentro do setor de máquinas no Estado que não ocupa a segunda posição em exportações. “ Isso nos mostra que há mercado, e os números comprovam que há espaço para crescimento, ainda mais no contexto atual”, avaliou Marina.

Os dados foram compilados desde 2010 a partir de fontes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Trabalho e Emprego. “O painel é bem intuitivo, permite escolher períodos específicos e é prático de usar”, complementou a analista.

O presidente do Simers e da Fiergs, Claudio Bier, destacou o caráter informativo da nova ferramenta. “É uma plataforma moderna, que traz informações semanais sobre o setor, sobre importação e exportação. O produtor poderá visualizar como o mercado funciona”, afirmou Bier. Ele também ressaltou que o Rio Grande do Sul é responsável por 65% da produção nacional de máquinas agrícolas.