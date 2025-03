Arena Agrodigital abordará a Inteligência Artificial

Inteligência Artificial, agricultura de precisão, soluções de última geração, aplicativos, ferramentas inovadoras e outros tantos assuntos tomam conta do palco 360º da Arena Agrodigital, promovendo debates e provocações para pensar o futuro do agro. No local, visitantes se conectam com as tecnologias mais recentes apresentadas pelos expositores, descobrindo novas possibilidades para o campo.

O superintendente Administrativo-financeiro da Cotrijal, Marcelo Schwalbert, diz que a Arena será muito importante neste ano.

"A Arena Agrodigital chega a sua 5ª edição na Expodireto Cotrijal, reforçando mais uma vez o compromisso de impulsionar a inovação e a tecnologia no agronegócio, áreas essenciais para o futuro do setor. Teremos mais de 30 expositores no espaço, entre empresas, startups e hubs de inovação, apresentando suas soluções que visam desenvolver e otimizar as práticas agrícolas. A cada edição ficamos ainda mais motivados com a participação do público na Arena. Afinal, promover a tecnologia e a inovação no campo também é um dos propósitos da atuação da nossa cooperativa. A programação do espaço conta com mais de 30 painéis em que serão abordados assuntos como Inteligência Artificial, gestão das propriedades, novas ferramentas e empreendedorismo. Trata-se de um espaço que gera oportunidades para que produtores e profissionais do agro possam explorar novas soluções, ampliar seus conhecimentos e melhorar as práticas nas suas propriedades, sendo que tudo isso contribui para o crescimento do setor de forma sustentável e eficiente."