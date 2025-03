Tudo o que você precisa saber sobre a Expodireto

A Expodireto Cotrijal é tradicionalmente conhecida como um grande palco de debates sobre temas relevantes que envolvem o setor primário gaúcho. Neste ano, não será diferente: diversas entidades ligadas ao agronegócio, figuras políticas e produtores se reunirão para debater endividamento, estiagem e a necessidade urgente de ampliar a área agrícola irrigada no Estado. Entre os destaques da programação estão as audiências públicas do Senado Federal, além dos fóruns de soja, milho, trigo, carne, da cadeia leiteira e da conservação do solo e da água. Neste ano, será realizada ainda a primeira edição do Fórum Clima, Mercado & Tecnologia e do Seminário Programa Estadual de Irrigação, além do 10º Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal.