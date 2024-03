Expodireto Cotrijal 2024 fatura R$ 7,9 bilhões

A Expodireto Cotrijal 2024 terminou nesta sexta-feira (8), com um faturamento recorde de R$ 7,922 bilhões. O resultado, cerca de 13% acima dos números do ano passado, foi anunciado há pouco pelo presidente da Cotrijal, Nei César Manica, em coletiva de imprensa, no parque do evento, em Não-Me-Toque.

As vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar totalizaram R$ 3 milhões, alta de 16,4% sobre 2023. E o volume de público também chegou a novo recorde, com 377,6 mil pessoas visitando o parque ao longo dos cinco dias da mostra.

