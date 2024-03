Não-Me-Toque irá construir Museu da Agricultura de Precisão

Um audacioso projeto pretende colocar Não-Me-Toque definitivamente no cenário mundial do agronegócio. Com orçamento estimado pelo prefeito Gilson dos Santos em torno de R$ 15 milhões, o município deverá construir o primeiro Museu da Agricultura de Precisão do planeta. A novidade foi anunciada durante a Expodireto Cotrijal 2024.

O projeto, assinado pela equipe de Arquitetura da Prefeitura, é inspirado no formato de engrenagens, elementos mecânicos amplamente utilizados na fabricação de máquinas e implementos. Num espaço com mais de 3 mil m², o público será convidado a mergulhar no universo das tecnologias do agro com uso de recursos visuais e sensoriais, visitando a história do desenvolvimento da agricultura, com foco no uso da agricultura de precisão pelas indústrias da cidade.

O Museu da Agricultura de Precisão (Madep) não será um espaço expositivo tradicional. “Será um ambiente imersivo e interativo, alinhado aos grandes museus modernos que vemos pelo mundo. Além de promover a cultura do nosso povo, o Madep agregará valor econômico e social, impulsionando o turismo como um espaço educativo que vai gerar conhecimento a públicos de todas as idades. Serão provocadas reflexões sobre o futuro da agricultura diante dos desafios globais da humanidade”, explica o chefe do Executivo.

Além do museu, o Complexo Cultural Municipal deverá ter um anfiteatro multimídia, com capacidade para 1,2 mil pessoas, biblioteca interativa, salas para exposições, estúdios de som, salas para oficinas e café. Para a construção do prédio e execução do Plano Museológico, serão buscados recursos via leis de incentivo à cultura junto a empresas, indústrias e entidades locais, que terão neste centro tecnológico de exposição científica um espaço para a apresentação da história do desenvolvimento da agricultura de precisão.

“Estamos montando uma equipe multiprofissional, envolvendo profissionais de diversos setores no desenvolvimento do projeto. Será um museu da agricultura único, inspirado em grandes museus e centros de tecnologia. Cada vez mais, quando falarmos em tecnologia agrícola, o mundo voltará os olhos para Não-Me-Toque”, afirma Santos.

A projeção é de que o Madep entre em operação entre 2026 e 2028. O valor final do projeto, porém, ainda não está confirmado. “Como será um museu de experiências imersivas e interativas, com muitos recursos visuais e sensoriais, buscaremos fornecedores desta tecnologia. Nos próximos meses, convidaremos parceiros para o projeto. O primeiro Museu da Agricultura de Precisão do mundo será fruto de uma construção coletiva”, acrescenta o prefeito.

Localizada no Norte do Rio Grande do Sul, a 280 km de Porto Alegre, Não-Me-Toque, com 17,9 mil habitantes, movimenta um PIB de R$ 2 bilhões, impulsionada pela elevada produção industrial. O desenvolvimento de tecnologias agrícolas tornou o município berço da mecanização agrícola, levando a cidade a ser reconhecida, desde 2009, como Capital Nacional da Agricultura de Precisão, título instituído pela Lei Federal nº 12.081. O município exporta tecnologia agrícola para mais de 30 países, além de inovar em modelos cooperativos que fortalecem o produtor rural e no desenvolvimento de sementes que maximizam a produção no campo.