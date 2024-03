Negócios e lazer convivem em harmonia no parque da mostra

De Não-Me-Toque

Não são apenas negócios que prosperam no ambiente altamente tecnificado da Expodireto Cotrijal. Os números de vendas, financiamentos e de diferentes eventos dividem a mostra de inovação com oportunidades de relaxamento. Nos 131 hectares do parque da feira, há também quem aproveite para interagir com a natureza.

São muitos os canteiros gramados, as árvores frondosas a emprestar suas sombras e até mesmo um grande lago, construindo um cenário de calma e tranquilidade. Famílias e grupo de pessoas acomodam toalhas, armam cadeiras de praia e simplesmente desfrutam.

A feira conecta business e lazer. Enquanto uns trabalham, outros, por exemplo, visitam estandes de flores ou passeiam de helicóptero (cinco minutos no ar custam R$ 250,00 por pessoa com idade a partir de 3 anos). Até os grandes drones pulverizadores, que sobem ao ar em uma área demonstrativa junto à Arena Agrodigital, viram atração. Especialmente entre as crianças.

Diferentes pontos de alimentação, com lanches, refrigerantes e sucos, ajudam a saciar a fome e a sede e a revigorar as energias para seguir a caminhada. Aliás, bebidas alcoólicas não podem ser comercializadas para consumo no parque. A única exceção são os licores, para degustação pré-compra, no Pavilhão da Agricultura Familiar.

É esse contexto, de negócios mas também de convivência, que fomenta o sucesso da feira. Afinal, com cinco dias, o evento movimentou R$ 7,9 bilhões e reuniu quase 400 mil pessoas. O ambiente, seguro e familiar, reforça a credibilidade e a força do evento, que em 2025 chegará à 25ª edição.