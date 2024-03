Fundopem anuncia mais de R$153 milhões em investimentos durante a Expodireto

O Grupo de Análise Técnica (GATE) confirmou um investimento de R$ 153,3 milhões em incentivos via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) para oito projetos ligados ao agronegócio que já geraram efetivamente 600 empregos diretos. O anúncio, seguido do ato de assinatura, ocorreu nesta quinta-feira (8), no Pavilhão Internacional, na 24ª Expodireto Cotrijal. As informações são da assessoria de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).



A lista de aprovados é composta por empresas do setor de bebidas, bens de capital, biocombustíveis, grãos e cereais e metal-mecânico, instaladas nos municípios de Erechim (3), Getúlio Vargas (1), Ijuí (1), Liberato Salzano (1), Panambi (1) e Passo Fundo (1). A empresa Bruning Tecnometal Ltda., foi a que recebeu maior incentivo, com o benefício de R$ 49 milhões. Localizada em Panambi, atua no setor metal-mecânico. O menor foi para a empresa Dheytécnica Indústria De Máquinas Ltda, de bens de capital. Localizada em Erechim, recebeu R$2,5 milhões em benefícios.

O vice-governador Gabriel Souza destacou a atuação do Estado aos empreendedores. “O RS tem apoiado os empreendedores em diferentes frentes e este investimento é mais um exemplo, que representa a geração de 600 novos empregos”, disse.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec) Ernani Polo o programa continua exercendo seu papel no desenvolvimento da indústria gaúcha. “É um programa que existe há décadas, passou por uma modernização e hoje consegue atender de forma mais eficiente os empreendedores. Precisamos trabalhar na disseminação do programa entre os empresários para que possamos superar o valor de investimentos de 2023, que foi de RR 2,8 bilhões em 104 projetos”, reforçou.



Em nome das empresas beneficiadas, o diretor da Bruning Tecnometal Ltda, Angelin Adams, reforçou a relevância o programa. “É um mecanismo que proporciona ganhos para a empresa e para o Estado”, disse. É um grande empreendimento do setor metalmecânico, localizado em Panambi, emprega 2,5 mil pessoas na região e atende aos segmentos automotivo, agrícola, construção e rodoviário.



O ato foi acompanhado pelo secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Giovani Feltes, e pelo subsecretário estadual da Fazenda, Ricardo Neves.