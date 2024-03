Setor de máquinas e implementos vê metas ao alcance na Expodireto

De Não-Me-Toque

A Expodirto Cotrijal se justifica antes, durante e depois do encerramento. Para o setor de máquinas e implementos agrícolas, a mostra de tecnologia e inovação é terreno fértil aos negócios. E, nesta edição, basta percorrer as ruas que delimitam a área dos gigantes metalmecânicos para perceber a movimentação nos estandes das indústrias.

Com diferentes estratégias e expectativas, as indústrias chegam à reta final da feira satisfeitas com o evento. Algumas, como a Massey Ferguson, têm as metas de vendas no parque “sob controle” e ainda enxerga negócios pós-evento. Outras, como a John Deere, têm na mostra foco maior no contato com seus clientes, reforçando laços e buscando diferentes caminhos para melhor atendê-los ao longo do ano.

Apesar de três anos recentes com estiagem na Região Sul, a atual safra de grãos faz brotar expectativas positivas na Massey, apesar do momento de menores cotações na comercialização da soja. Conforme o coordenador de vendas do grupo, Moisés Oliveira, culturas como arroz e tabaco vêm oferecendo retorno financeiro ao produtor, contrabalançando a oscilação da oleaginosa, que, embora com preços mais baixos, virá em grande volume.

“O produtor de arroz está carregando muito do nosso otimismo, e a produção de fumo também.Vemos o Rio Grande do Sul com um apetite de investimento positivo, porque temos múltiplas culturas sendo remuneradas, mesmo com a precificação da soja não sendo dentro da expectativa do produtor. Temos a compensação da produção e outras culturas que estão economicamente gerando para o produtor uma receita, um fôlego. E isso está refletindo de alguma forma dentro da própria Expodireto”, diz Oliveira.

A empresa levou a Não-Me-Toque concessionárias de todas as regiões do Estado. E, com elas, também muitos clientes, sensibilizados previamente para a concretização de negócios no parque.

“Ativamos mais de 10 mil clientes antes da feira, convidando-os a estarem aqui e antecipando os negócios. Então, muitos negócios foram aquecidos antes da feira e finalizados aqui, outros começam aqui e são finalizados pós-feira e, ainda, outros iniciados e finalizados aqui. Mas a feira é um pedaço da jornada do negócio”.

Oliveira observa que, com linhas próprias de consórcio e financiamento, além da presença de agentes financeiros no parque, não falta crédito para o produtor.

Para o ambiente da feira, as vendas da Massey Ferguson estão dentro da expectativa. E outro objetivo, que era a apresentação de novos produtos, também. “Esse também é um aspecto muito significativo da feira para nós. Fazer chegar ao produtor todos os investimentos que temos feito. Os lançamentos do pulverizador MF 8225HD, das colheitadeiras híbridas e do conjunto de solução de plantio, são uma meta nossa, de fazer chegar de forma eficiente.

Para o ano, a empresa acredita que não será afetada pela redução nas vendas projetada pela Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas (Abimaq) em patamares superiores a 10%. A Massey aposta em preservar sua fatia no mercado. Por isso, ganham força os investimentos feitos em tecnologias e lançamentos de produtos.