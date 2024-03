Arena Digital dita o ritmo da inovação na Expodireto Cotrijal

Destaque na programação da Expodireto Cotrijal, a Arena Digital abriu as atividades da mostra deste ano com dois painéis na tarde desta segunda-feira (4). O Agro do Amanhã , abordado pelo diretor de Inovação da StartSe, Cristiano Kruel, e o Inova RS, apresentado pela secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, dominaram a cena.A agenda será intensa até sexta-feira. Nesta terça, serão duas agendas pela manhã e outras duas à tarde. Às 10h, o assunto será “Os desafios, mitos e verdades sobre inovação no agro”, abordado pela diretora institucional do Hub Aliança, Márcia Capellari; o prefeito de Lucas do Rio Verde (MT), Miguel Vaz Riveiro; o presidente do Show Safra e vice-presidente do Green Hub, Joci Piccini; o diretor-executivo do Green Hub, Marcelo Fernandes de Azevedo; e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Não-Me-Toque, Wellington Souto. Às 11h, será a vez do “Uso de dados e tecnologias de precisão na reprodução de vacas de leite, com Ronaldo Cerri, do UBC Dairy Centre.À tarde, a partir das 14h, João Henrique Costa, da University of Vermont (EUA), falará sobre “Dados, informação e conexão: Construindo fazendas ‘smart’ para o amanhã”. Fechando a programação, às 15h30min, Álvaro Ghedin, da desenvolvedora de projetos de automação catarinense AGPRS5, abordará o tema “Gêmeos digitais: como aplicar a tecnologia do futuro em fábricas de rações.