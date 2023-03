Feira é passarela para lançamentos de máquinas

Destaques no foco de atenção do público a cada evento do setor agropecuário, as cores vivas e as estruturas reluzentes das máquinas e dos implementos agrícolas não decepcionaram em performance na 23ª Expodireto Cotrijal, encerrada na sexta-feira. Ao todo, mais de 180 empresas participaram da feira, com diferentes produtos e algumas novidades.

Guardada para estrear no cenário em Não-Me-Toque, a plantadeira dobrável Momentum, da Massey Ferguson chegou com tudo. A versão compacta do modelo já consagrado mostra desempenho e segurança em áreas mais inclinadas e acidentadas, uma solução de plantio inteligente, de alta qualidade, que entrega valor agregado e com menor impacto ao meio ambiente.

Com 18, 20, 22 e 24 linhas para espaçamento de 45 centímetros e 50 centímetros, o implemento agora atende também a pequenos e médios produtores que buscam eficiência, sustentabilidade e lucratividade.

A nova versão da Momentum traz um sistema de distribuição de peso pelo chassi. Assim, o produtor ajusta e calibra a máquina, de dentro da cabine, para que a carga central seja distribuída igualmente pelo chassi da plantadeira para as pontas laterais, o que resulta em uma melhor performance nas áreas acidentadas, proporcionando profundidade homogênea de deposição de sementes e melhora na qualidade de plantio. A tecnologia é oferecida com níveis de distribuição de peso personalizáveis, que pode ser definida conforme a área.

Além do novo visual, a Momentum Massey Ferguson apresenta uma novidade no sistema de fertilizantes, que passa a operar com uma tecnologia de controle de adubo. O sistema faz o gerenciamento do fertilizante em duas seções, reduzindo em até 50% o desperdício de fertilizantes. Produzidas na fábrica de Ibirubá (RS), a nova versão mantém a mesma versatilidade de transporte já conhecida, a plantadeira fica com 3,6 metros, sem a necessidade de desmontagem de qualquer componente, podendo passar por porteiras e pontes com facilidade e segurança.

Os novos modelos fazem o que a Massey chama de combo perfeito com o trator MF 8S, vencedor do Farm Machine 2022 na categoria tratores de 180 a 400 cv, que também foi lançado no Brasil durante a feira. Disponível nas potências de 245cv e 265 cv, a série conta com a nova transmissão automática Dyna-7, que proporciona uma operação fácil e eficiente com 28 velocidades à frente e 28 à ré em quatro grupos e sete marchas ininterruptas. Além disso, o espaço de 24 centímetros entre a cabine e o motor isola o ambiente interno de ruídos, calor e vibrações indesejadas, oferecendo conforto ao operador e uma operação silenciosa.

Outra atração no parque da Expodireto foi o trator Vario 1050 da alemã Fendt, principal marca de alta tecnologia em equipamentos agrícolas da AGCO, que participa pela primeira vez da Expodireto Cotrijal. Com transmissão continuamente variável VarioDrive, tecnologia referência mundial por ter um acionamento independente na tração dos eixos dianteiro e traseiro, o produto, com 517 cv, é equipado com motor MAN de 12,4 litros, com torque máximo entre 1.100 e 1.500 rpm. Aliando o motor MAN à transmissão VarioDrive, os tratores da linha se adaptam às mais diferentes necessidades de potência em operações de preparo de solo, plantio, transbordo de grãos ou cana. A linha Fendt 1000 Vario traz como destaque o menor raio de giro do mercado, o que melhora a agilidade no campo.

Já a New Holland levou a Não-Me-Toque o sistema Intellisense, uma tecnologia exclusiva de inteligência artificial que permite maior produtividade e qualidade de grãos colhidos, mais limpos e inteiros. O sistema age proativamente, fazendo ajustes preventivos na colheitadeira antes que ocorram sobrecargas ou perdas na colheita. Sensores de carga das peneiras patenteados pela New Holland, as vanes do rotor ajustáveis e a câmera de grãos GrainCam permitem analisar o grão quando sobre para o graneleiro.

O Intellisense busca a máxima performance para cada uma das quatro estratégias de colheita: perdas limitadas, melhor qualidade de grãos, rendimento fixo e capacidade máxima. A cada 20 segundos o sistema faz uma leitura e encontra o melhor ajuste entre 280 milhões de possibilidades para permitir a ação certa e potencializar a capacidade da colheita. Durante a operação, o sistema percebe as mudanças nas condições de colheita e procura corrigir para que a estratégia de colheita selecionada seja atingida. Com isto, o operador terá uma jornada menos cansativa e poderá colher com maior segurança.