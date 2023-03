Banrisul supera R$ 900 milhões em volume de negócios na feira

O Banrisul alcançou volume de negócios de R$ 915,4 milhões na 23ª Expodireto Cotrijal O resultado superou as expectativas em comparação com a última edição, em 2022, que somou R$ 452,2 milhões. O crescimento foi de 102,43%. As informações são da assessoria do banco.

"A instituição tem compromisso com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, por isso, reconhecemos a importância que o agronegócio tem para o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho. Nesta edição, praticamente dobramos a meta, resultado da nossa postura alinhada às necessidades do campo, com opções que impulsionam a produtividade", destaca o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.