Pavilhão da Agricultura Familiar tem aumento de 51,5% nas vendas sobre resultado de 2022

Foi grande o movimento de visitantes no Pavilhão da Agricultura Familiar durante a 23ª Expodireto Cotrijal. Pelos 230 estandes das agroindústrias, de flores e de artesanatos, uma multidão circulou e comprou os produtos comercializados. Nesta edição da feira, embora os expositores não tenham saído tão entusiasmados, o volume de negócios estimado pela Emater foi 51,5% superior aos R$ 1,7 milhão movimentados em 2022. No ano passado, muitas agroindústrias esgotaram suas vendas antes do fim da feira. Desta vez, porém, na sexta-feira, dia de encerramento do evento, havia estandes ofertando produtos com até 30% de desconto para não precisar levar produtos de volta. Ainda assim, o faturamento oficial anunciado para o pavilhão foi de R$ 2.576.034,45.

Com o balcão cheio no estande da Naturalle Della Colônia, do município de Colorado, Irineu e Celita Schenkel balançavam a cabeça pensativos antes de avaliar o desempenho na feira. Já houve anos melhores, quando os clientes chegavam e levavam diversos produtos entre os pães, pizzas, roscas, bolachas e cucas da família, destacaram. "Neste ano as pessoas vêm, olham e levam um pacote apenas. Mesmo assim, vir à Expodireto é muito importante, pois o resultado sempre compensa", diz ele.

O casal vive em uma propriedade de 20 hectares onde produz kits de merenda escolar. Além do leite obtido com as 14 vacas em produção e usado na fabricação do cardápio, o excedente é comercializado junto à Cooperativa Santa Clara.