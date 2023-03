Volta ao mundo no universo da Arena Agrodigital

A terceira edição da Arena Agrodigital na Expodireto Cotrijal mostrou diversidade de temas, abordagens sobre diferentes mercados e suas relações com o agro brasileiro. Durante os cinco dias do evento, um passeio pelo cenário e as tendências tecnológicas do setor no País, um sobrevoo sobre o ecossistema agro inovador de Israel, uma abordagem sobre a importância do empoderamento do homem sobre as tecnologias e os conceitos de inovação e sustentabilidade na agricultura europeia contemporânea foram apresentados por especialistas a diferentes perfis de público.

Um dos mais instigantes momentos da programação naquele espaço aconteceu na quinta-feira, abordando a relação comercial Brasil-China no agronegócio e os potenciais de exploração nessa parceria. Mediado pela diretora executiva da Vallya Agro, Larissa Wachholz, o painel "Como alimentar a China? O papel do Brasil" contou ainda com a participação da diplomata Letícia Frazão Leme, diretamente da embaixada brasileira em Pequim, e do coordenador de Análise de Mercado da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Ulisses Pimenta, ambos por videoconferência.

Com 9,5 milhões de quilômetros quadrados, 1,4 bilhão de habitantes e apenas 8% de suas terras agricultáveis, o maior parceiro comercial do Brasil no agronegócio produz 95% dos grãos que consome. E isso desperta um alerta e um desafio, diz Larissa.

"A China depende tanto da nossa soja quanto pensamos? Não! É importante diversificarmos os itens que exportamos, identificando nichos de maios valor agregado e nos apresentando ao mercado como produtores diferenciados. Não nos cabe ficar acomodados na posição em que já estamos nessa relação. Pois ela pode mudar", disse a especialista, que por dois anos chefiou o Núcleo China do Ministério da Agricultura.

Algumas das possibilidades, acrescentou Larissa, seriam os produtos de baixa emissão de carbono, como soja, carne e leite, para os quais já temos expertise, estrutura e potencial. "São produtos que já se encontram à venda nos supermercados de alto padrão na China. Produzidos lá e vendidos por preços altíssimos, destinados a um público bastante segmentado dos centros urbanos, cujo poder aquisitivo cresceu e demanda proteína animal de qualidade".

Maior produtor agrícola do mundo, apesar das limitações, a segurança alimentar é pauta obrigatória para uma população que responde por 20% dos habitantes do planeta. Por isso, a atenção do Brasil a esse mercado merece atenção especial. A China é o nosso principal cliente, e um terço das exportações brasileiras têm Pequim como destino.